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Празднование Ураза‑байрама прошло в Московской области без происшествий

Ирина Игнатенко
Общество
Празднование Ураза‑байрама прошло в Московской области без происшествий
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

В Московской области празднование Ураза-байрама прошло без инцидентов. Свыше тысячи сотрудников полиции и Росгвардии обеспечили безопасность праздничных мероприятий, передает РИАМО.

В этом году Ураза-байрам — праздник, которым завершается священный для мусульман месяц Рамадан, — выпал на 2 мая. Праздничные молитвы прошли на 55 специально организованных площадках. В этом году коллективная молитва объединила более 165 тысяч мусульман по всему Подмосковью.

Как рассказал зампред правительства Московской области Роман Каратаев, накануне праздника места проведения богослужений были проверены с использованием технических средств и кинологами. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Для оказания содействия полицейским в охране общественного порядка привлекались народные дружинники.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех мусульман, проживающих на территории региона, с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что мусульмане региона вносят большой вклад в укрепление согласия и добрососедства, развитие благотворительности, общественной жизни Подмосковья, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что порядка 150 тысяч верующих пришли утром в понедельник, 2 мая, в Московскую соборную мечеть на праздничную молитву по случаю праздника Ураза-байрам.

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