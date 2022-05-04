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Экономист назвал причины укрепления рубля

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист назвал причины укрепления рубля
Фото: АГН Москва

Укрепление рубля к доллару сигнализирует об адаптации российской экономики к новым условиям, а также закладывает тенденцию для ее дальнейшего развития. Такое мнение высказал экономист Михаил Беляев.

Экономист пояснил, что курс любой национальной валюты складывается из двух групп факторов. Первый — фундаментальный, он лежит в глубинах экономики. А вторая группа факторов зависит от реального движения товаров, услуг, кредитов, обмена валютными курсами. По словам Беляева, в настоящее время обе группы факторов работают не в пользу американской валюты.

Он добавил, что российская экономика остается при всех ее проблемах достаточно стабильной и устойчивой. В настоящее время она не может демонстрировать положительных рекордных результатов, но далека от кризиса.

— Более того, есть все основания рассчитывать на то, что она переживет этот адаптационный период и будет развиваться. Это придает стабильности и прочности рублю, — рассказал экономист в комментарии ФАН.

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом стало известно в среду, 4 мая.

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