Дачникам рассказали о самых полезных услугах на портале mos.ru

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Департамент информационных технологий Москвы составил подборку онлайн-сервисов на портале mos.ru, которые помогут горожанам в дачный сезон дистанционно решать бытовые вопросы.

— Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. <...> Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», — заявили в пресс-службе департамента.

Коммунальные услуги сосредоточены в разделе «Жилье, недвижимость, земля» онлайн-каталога на mos.ru.

Так, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» дачники смогут передать данные о потреблении воды и теплоэнергии. Сэкономить время на передаче показаний помогут умные счетчики. Кроме того, на mos.ru работает сервис приема показаний и оплаты электроэнергии.

Помимо этого, на портале есть возможность получить единый платежный документ для оплаты коммунальных услуг и узнать и оплатить баланс домашнего телефона. Сделать это удобно и в сервисе «Мои платежи», где с 2018 года доступна возможность настройки автоплатежей. Еще одна полезная опция — возможность создавать шаблоны для авансовых оплат.

Для общения с соседями и управляющими организациями во время поездки на дачу горожане могут использовать платформу «Электронный дом», а для регистрации квадроцикла, трактора или другой техники в Специализированной государственной инспекции по надзору — сервис в разделе «Транспорт». Там же можно записаться на техосмотр.

Для продления срока хранения библиотечной книги будет полезен сервис «Библиотеки Москвы», передает официальный сайт мэра города.

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