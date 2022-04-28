Новый центр госуслуг «Мои документы» открылся в Ховрине

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дыбенко, 7/1 Карта всех событий

В районе Ховрино объявили об открытии центра госуслуг «Мои документы». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня открываем новый центр — в Ховрине. Он располагается рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим станцию метро, железнодорожную платформу и автовокзал. Площадь центра — почти 1,5 тысячи квадратных метров, для горожан мы создали 60 окон приема, — рассказала она.

Заммэра напомнила, что в 2021 году в городе открыли восемь центров госуслуг. По ее словам, в этом году планируется открытие флагманского офиса Северо-Западного округа, а также девяти центров после капитального ремонта.

Сам центр расположен в удобном месте — в торговом центре Discovery по адресу улица Дыбенко, дом 7/1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в офисах «Мои документы» горожане могут посетить зону электронных услуг в офисах центра, обратиться за помощью к чат-боту или записаться на видеоконсультацию со специалистами центров.

Помимо этого, в любом центре госуслуг граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, могут оформить ежегодную денежную выплату.