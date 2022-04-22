Москвичам рассказали о работе различных госуслуг центра «Мои документы»

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Жителям столицы напомнили о различных госуслугах центра «Мои документы». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Сейчас многие государственные услуги можно получить самостоятельно в электронном виде. Ссылки на получение услуг и инструкции по их оформлению размещены на сайте. Например, неработающие пенсионеры могут подать заявление на региональную социальную доплату, родители — оформить единовременные и ежемесячные выплаты на детей, — говорится в сообщении.

Так, горожане могут посетить зону электронных услуг в офисах центра, обратиться за помощью к чат-боту или записаться на видеоконсультацию со специалистами центров.

На данном этапе офисы «Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг. Из них 98 процентов заявитель может получить без привязки к месту регистрации.

Более подробную информацию о госуслугах «Мои документы» можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в августе 2020 года начал свою работу проект «Персональный помощник», который направлен на помощь пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом.

Служба помощи предлагает горожанам современные лекарственные средства, удобные цифровые сервисы, оборудование последнего поколения и комфортные условия пребывания в медицинских учреждениях.

Помимо этого, москвичи уже более 400 миллионов раз смогли записаться к медикам с помощью интернета. Из этого количества свыше 25 миллионов записей пришлось только на текущий год.