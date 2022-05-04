Более 50 детей-пассажиров пострадали в ДТП по вине нарушивших ПДД родителей

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С начала года зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, самыми частыми видами аварий, в которых пострадали дети, стали наезды на пешеходов — 82 случая. Кроме того, 79 маленьких пассажиров получили ранения при столкновении автомобилей — 56 таких случаев.

— Анализ аварийности показал, что 56 детей-пешеходов пострадали из-за нарушений водителями правил дорожного движения, — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

Более того, часто нарушали ПДД и водители, которые перевозили детей. Например, 15 детей были травмированы, потому что не были пристегнуты и не находились в детском кресле в салоне автомобиля.

30 апреля стало известно, что в 2021 году водители автомобилей нарушали правила дорожного движения почти в десять раз чаще, нежели пешеходы.