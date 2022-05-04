Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через Москву-реку в рамках ЮВХ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты на 60 процентов завершили возведение моста через Москву-реку в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра (ЮВХ). Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра (ЮВХ) готов на 60 процентов. В настоящее время ведется подготовка к спуску на опорные части металлоконструкций пролетных строений моста, устройству подпорных стен и опор правобережной эстакады, — уточнил Загрутдинов.

По его словам, длина моста составит 335 метров по четыре полосы движения в каждом направлении. Введение конструкции в эксплуатацию улучшит транспортную доступность для горожан между Юго-Восточным и Южным округами Москвы, свяжет в единую схему движения магистрали СВХ, СЗХ, ЮВХ и Южную рокаду и обеспечит комфортный доступ к жилой застройке и объектам социального, культурного и бытового назначения.

Согласно проекту, в общей сложности будет построено 12,5 километра дорог, в том числе семь эстакад и подземный пешеходный переход в районе 57 дома на Каширском шоссе.

26 апреля Загрутдинов заявил, что готовность тоннеля на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД составляет 60 процентов.