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Лжесотрудницы теплосети обокрали пенсионерку в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Лжесотрудницы теплосети обокрали пенсионерку в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, прикинувшись сотрудницами коммунальной службы. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленницы пришли в квартиру 84-летней местной жительницы под видом работниц теплосети. Под предлогом проверки работы батарей они зашли в дом. После этого одна из сообщниц стала отвлекать пожилую женщину разговорами, а вторая в это время украла ювелирные украшения из шкатулки.

Общая сумма нанесенного ущерба составила примерно 150 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемых — двух уроженок одной из республик ближнего зарубежья.

— Их нашли в одной из гостиниц Ярославской области. В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято похищенное имущество, которое возвращено законной владелице, — добавила Петрова.

Суд назначил женщинам наказание в виде заключения под стражу.

27 апреля сообщалось, что консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Неизвестный похитил из его сумки 30 тысяч рублей, а также цепочку и кольцо из золота. Кроме того, вор забрал кроссовки мужчины.

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