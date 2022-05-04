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Тело экс-совладельца сети ресторанов «Братья Караваевы» нашли в московской квартире

Елена Самойлова
Происшествия
Тело экс-совладельца сети ресторанов «Братья Караваевы» нашли в московской квартире
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экс-сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мертвым. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», ресторатора обнаружила его супруга на техническом этаже многоквартирного дома, где они проживали вместе. Мужчина был мертв.

В последнее время Лякишев часто выпивал, рассказал собеседник «ВМ».

По данным СМИ, до 2019 года Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых». В последнее время он также занимался ресторанным бизнесом. В феврале 2022 года предприниматель зарегистрировал новую компанию.

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