Дом по реновации на 103 квартиры построят в Косино-Ухтомском

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Жилое здание на 103 квартиры построят в столичном районе Косино-Ухтомский по программе реновации в Москве, проект дома уже согласован. Об этом в среду, 4 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Предусмотрено строительство восьми-девятиэтажного трехсекционного дома с одноуровневой подземной автостоянкой. В каждой секции сделают сквозные пешеходные арки для удобства передвижения по дворовой территории. В новостройке будет 103 квартиры: 21 однокомнатная, 57 двухкомнатных и 25 трехкомнатных, — уточнила Яковлева.

Согласно проекту, в каждой квартире будут обустроены лоджии. Некоторые жилплощади также адаптируют под граждан с инвалидностью.

На первом этаже новостройки разместят лифтовой холл, комнату консьержа и колясочную. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что строительство 20 домов по реновации началось в Москве с начала года. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.

Всего с начала запуска программы реновации в городе построили 187 объектов. Их совокупная площадь составляет 2,5 миллиона «квадратов». Также продолжается строительство 166 домов, еще 221 здание проектируется в настоящее время.