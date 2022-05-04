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Врач пояснил, о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать головная боль

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать головная боль
Фото: depositphotos

Пульсирующая головная боль является поводом для срочного обращения к врачу, так как она свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев.

Невролог отметил, что крайне выраженная изнуряющая головная боль может говорить о том, что у человека происходят нарушение кровоснабжения участка мозга. В этом случае человеку необходимо пройти обследование и выяснить причину подобного состояния.

— Если самостоятельные методы лечения не помогают и симптом сохраняется на протяжении нескольких часов, то необходимо обратиться к врачу, потому что это может быть системное развивающееся заболевание, — рассказал врач в комментарии Nation News.

По словам эксперта, не стоит игнорировать головную боль и продолжительное время заниматься самолечением, поскольку запущенная болезнь может быть чревата инвалидностью и смертью.

До этого невролог Александр Комаров объяснил, какого типа головная боль требует срочного обращения к врачу. Врач отметил, что в некоторых случаях головная боль бывает очень опасна.

Здоровье Врачи головная боль
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