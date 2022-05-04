Собянин заявил о начале работ по благоустройству района Отрадное

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Специалисты в рамках реализации проекта «Мой район» в Отрадном начали работы по благоустройству территории, реконструкции взрослой поликлиники и строительству ряда социальных объектов. Об этом в среду, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Отрадном реализуется целый ряд направлений этой («Мой район» — прим. «ВМ») программы, включая благоустройство, транспорт, социальные объекты и так далее. В Отрадном были запущены новые станции метро, МЦД, МЦК, сегодня создается на базе Отрадного транспортно-пересадочный узел, продолжает реконструироваться, надеюсь, что (он — прим. «ВМ») будет в полном объеме уже работать до конца этого года, — заявил глава города.

По словам Собянина, в Отрадном на данный момент идет реконструкция поликлиник, строительство школ и других соцобъектов, а также ведется комплексное благоустройство района. Так, специалисты работают над парком «Яуза».

Кроме того, мэр Москвы 4 мая осмотрел первый филиал Детской городской поликлиники № 110, где пообщался с горожанами и медицинскими сотрудниками. Москвичи отметили, что район с каждым годом становится все лучше, а врачи в свою очередь поблагодарили Собянина за новое современное медицинское оборудование в клинике, передает ТАСС.

30 апреля глава города сообщил о начале летнего сезона проекта «Московское долголетие».