Аналитик пояснил, что ждет ЕС в случае введения эмбарго на нефть из России

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Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что произойдет в странах ЕС в случае отказа от импорта нефти из РФ за полгода.

По его мнению, европейские политики прекрасно понимают, какой вред наносят Евросоюзу антироссийские санкции, но все равно готовы идти до конца. Отказ от нефти из России, по словам эксперта, приведет к банкротству большого числа предприятий в Европе, снижению годового ВВП.

— Страны Евросоюза на полной скорости входят в жесткий экономический кризис, последствия которого придется расхлебывать ближайшие два года. Ничего хорошего от снижения экономического роста, высокой инфляции и рецессии у западных соседей не будет, — подчеркнул Антонов в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что любое снижение объемов сотрудничества в сфере энергетики с Россией идет во вред странам ЕС.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый пакет экономических ограничений Евросоюза в отношении России направлен на энергетический сектор. Страны Европейского союза планируют отказаться от импорта нефти из РФ за полгода, передает Царьград.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка.