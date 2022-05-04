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Более 400 заявок подали на тестирование Face Pay на наземном транспорте Москвы

Георгий Соланович
Город
Более 400 заявок подали на тестирование Face Pay на наземном транспорте Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С момента открытия набора в Москве тестировщиков технологии бесконтактной оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте более 400 пассажиров оставили заявки на участие. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В дептрансе подчеркнули, что набор тестировщиков на данный момент закрыт. Тем не менее в департаменте заверили, что регистрация еще откроется.

— Мы продолжаем внедрять самые инновационные и технологичные сервисы. Для тестирования Face Pay на наземном транспорте мы изначально планировали набрать группу из 100 человек, но всего за несколько дней получили 405 заявок. Мы поддерживаем интерес пассажиров к технологиям, поэтому решили принять в тестировщики всех, кто успел подать заявку. Будем собирать отзывы и обязательно учитывать все замечания, — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал дептранса.

28 апреля в Москве начался набор группы из ста горожан для тестирования технологии оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте. Тестирование будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3.

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