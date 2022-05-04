«Сожрал все котлеты»: Хазанов рассказал о курьезном случае с Якубовичем

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актер и юморист Геннадий Хазанов рассказал о забавном случае из прошлого, героем которого стал его приятель Леонид Якубович.

По словам юмориста, в молодости ему пришлось жить в коммунальной квартире. Несмотря на стесненные жилищные условия, он часто принимал в гостях нынешнего ведущего передачи «Поле чудес». Хазанов рассказал, что в один из таких приходов его соседка, которая обожала готовить, угостила их жареными котлетами.

— И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: «Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты», — вспомнил юморист во время интервью Азамату Мусагалиеву на его YouTube-шоу «Я себя знаю!».

Ранее в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» Хазанов рассказал, почему они с женой Златой Эльбаум, с которой артист прожил более 50 лет, так и не решились на второго ребенка. По его словам, после рождения дочери Алисы он даже не думал о других. Ему казалось, что дочь может остаться обделенной заботой и любовью.