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Геннадий Хазанов рассказал, почему они с женой не решились на второго ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Геннадий Хазанов рассказал, почему они с женой не решились на второго ребенка

Евгения Владимирова

Звезды

Юморист и актер Геннадий Хазанов рассказал, почему у них с супругой в браке родился только один ребенок.

Уже более 50 лет Хазанов находится в браке со Златой Эльбаум. За годы совместной жизни у пары родилась единственная дочь Алиса. Юморист признался, что после ее рождения он даже не думал о других. Ему казалось, что дочь может остаться обделенной заботой и любовью.

—У меня не возникало желания иметь еще детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как еще сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери, — рассказал Хазанов в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Он признался, что совершил в жизни много ошибок, иногда был слишком категоричен и слушал только себя. Однако Хазанов добавил, что ни о чем не жалеет и доволен своей жизнью, несмотря на все немногочисленные ее недостатки.

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