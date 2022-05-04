Каким будет лето в Москве в 2022 году

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Предстоящее лето в столичном регионе будет довольно теплым, временами с небольшими осадками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, все летние месяцы будут соответствовать норме климатических условий для средней полосы России:

— Понятно, что май будет холодный: на два–три градуса ниже нормы. Что касается лета, июнь на большей части европейской России будет соответствовать норме. Но стоит уточнить, что июль будет превышать норму где-то на 0,5–1 градус. А на западе России положительные отклонения температуры от нормы в июле составят даже два градуса.

В августе, уточнил Тишковец, погода будет в пределах нормы, но в середине месяца на 0,5 градуса «отойдет» от нормы в положительную сторону.

По предварительным оценкам, лето будет умеренно теплым:

— Что касается количества осадков, то в июне будет дождей значительно больше, чем в другие летние месяцы. В августе ожидается небольшая засуха.

В целом лето будет стандартным для средней полосы. То есть не особо засушливое, но и не экстремально дождливое, заключил метеоролог.