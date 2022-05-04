Группа из 38 иракских туристов пропала из гостиницы в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице пропали 38 туристов из Ирака. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», гости приехали в Россию 30 апреля и должны были провести каникулы в Москве. Однако уже 1 мая туристы перестали выходить на связь. Все 38 человек покинули гостиницу двумя группами. После этого их больше никто не видел.

Примечательно, что часть вещей, в том числе полные чемоданы, туристы оставили в номерах.

Источник «ВМ» также уточнил, что из 38 человек 16 несовершеннолетних, младшему из которых едва исполнился год.

В настоящее время полицейские разыскивают туристов.

В конце февраля стало известно, что из посольства Омана пропала горничная. Уроженка Филиппин вышла из здания и направилась в сторону станции метро «Третьяковская», но назад так и не вернулась. Пропавшая женщина обычно не покидала территорию посольства, так как не знала русского языка. При себе у нее были паспорт, телефон и 700 долларов.