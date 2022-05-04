«Подарок судьбы»: политолог объяснил, чем обернется отказ ЕС от российской нефти

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Очередной пакет санкций, который готовит ЕС, предполагает отказ от российской нефти сроком на полгода, а также прекращение импорта нефтепродуктов. Инициативу обсуждают 4 мая, и решение по ней могут принять уже к концу недели.

Александр Дудчак, экономист, политолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что может произойти за полгода, когда европейцы откажутся от российской нефти, и как это скажется на экономике страны.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Чем обернется отказ ЕС от российской нефти на полгода

— Сейчас нам нет необходимости переживать по поводу углеводородов, они могут остаться в России, но их можно направить в страны Азии. Даже информация о том, что они планируют отказаться, скажется на цене: Россия продаст меньше за большие деньги. Наша страна ничего не потеряет. Ресурсы останутся в стране, и они нам тоже нужны. Покупатель на них найдется: нефть легче перенаправить на рынке, чем тот же газ. В конечном итоге все бьет по европейцам. Я смотрю на эту историю как на детектив, — прокомментировал политолог.

Он отметил, что сейчас, находясь в новых условиях, нужно делать так, чтобы курс рубля не базировался на основании пришедшей в страну валютной выручки от продажи углеводородов. При этом отказ от нефти негативно скажется на жизни европейцев: ее уровень снизится, будут возникать социальные конфликты и рост преступности в связи с большим количеством мигрантов.

— Это просто подарок судьбы, нужно просто им воспользоваться. Нужно понимать, что это не та реальность, в которой мы жили. Мы живем в новом мире, и нужно менять экономическую модель, снижать ключевую ставку, целевые кредиты, снижать цены на бензин. Хватит экспортировать сырую нефть. Целей и планов много, — сказал эксперт.

Власти Индии планируют покупать у России нефть менее чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введения антироссийских санкций.