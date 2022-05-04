Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Индия хочет покупать российскую нефть за 70 долларов за баррель

Полина Долганова
В мире
СМИ: Индия хочет покупать российскую нефть за 70 долларов за баррель
Фото: Unsplash

Власти Индии планируют покупать у России нефть менее чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным источников, стоимость барреля марки Brent сейчас оценивается в 105 долларов.

Уточняется, что поставки нефти из РФ в Индию усложнились на фоне ограничительных мер в сфере страхования и из-за давления Соединенных Штатов на Нью-Дели, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в среду, 4 мая, представит шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Нефть Индия Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте