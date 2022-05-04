СМИ: Индия хочет покупать российскую нефть за 70 долларов за баррель

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Власти Индии планируют покупать у России нефть менее чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным источников, стоимость барреля марки Brent сейчас оценивается в 105 долларов.

Уточняется, что поставки нефти из РФ в Индию усложнились на фоне ограничительных мер в сфере страхования и из-за давления Соединенных Штатов на Нью-Дели, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в среду, 4 мая, представит шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.