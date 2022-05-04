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Глава Еврокомиссии перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против РФ

Полина Долганова
В мире
Глава Еврокомиссии перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против РФ
Фото: depositphotos

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в среду, 4 мая, представит шестой пакет санкций против России.

По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT.

— Он будет включать тех военных, кто совершил преступления в Буче и... Мариуполе… Это сигнал всем — мы знаем, кто вы, мы не оставим вас безнаказанными, — добавила фон дер Ляйен.

Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщали, что шестой пакет санкций Европейского союза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, а также полное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ к концу года.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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