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Педиатр рассказала, к каким последствиям у детей может привести коронавирус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Педиатр рассказала, к каким последствиям у детей может привести коронавирус
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Некоторые люди, в том числе дети, переносят коронавирус в легкой форме или без симптомов. Но последствия даже бессимптомного течения болезни могут проявиться в отдаленной перспективе. О них рассказала заведующая отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Светлана Глоба.

По ее словам, под угрозой находятся в большой степени дети в возрасте от двенадцати лет. Воспаления может произойти у них практически в любой части тела: это могут быть глаза, мозг, органы брюшной полости, кожа. Часто после коронавирусной инфекции дети не спят по ночам, у них снижается аппетит, возникают боли в животе.

Кроме того, по словам педиатра, растет количество детей с сердечной недостаточностью. У многих врачи диагностируют миокардит.

— Поэтому я напоминаю родителям о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Болезнь по-прежнему с нами, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

По информации на 4 мая, за сутки медики выявили 5093 случая коронавируса в России. Госпитализированы 1398 человек. Более шести тысяч человек были выписаны би медучреждений, передает Nation News.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост уровня заражений коронавирусом в России может произойти после праздничных выходных во второй половине мая.

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