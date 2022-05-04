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Жителя Зеленограда избили и ограбили в собственной квартире

Елена Самойлова
Происшествия
Жителя Зеленограда избили и ограбили в собственной квартире
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителя Зеленограда избили и ограбили в собственной квартире. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 30 апреля двое неизвестных ворвались в квартиру пострадавшего, угрожая ножом, и избили его. После этого злоумышленники похитили его телефон, документы и банковские карты.

Мужчину с множественными телесными повреждениями госпитализировали.

Через несколько дней полицейские задержали подозреваемых. Впоследствии их причастность к преступлению была доказана. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

14 апреля сообщалось о мужчине, который ограбил девушку в ее квартире, прикинувшись курьером.

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