В Белгороде собрали 20 тонн отходов в ходе городского субботника

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Субботник «Зеленый город» под эгидой РЭО прошел в Белгороде в конце апреля. Участники устроили уборку прибрежной зоны пляжа «Пескарьер» и прилегающего лесного массива. Всего удалось собрать более 20 тонн отходов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что субботники — это отличная традиция, которая существует в стране.

— Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. С конца апреля по 10 мая под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие 40 регионов, — отметил он.

Он выразил надежду на то, что многие жители городов поддержат экологические мероприятия и примут участие в уборке.

В белгородском субботнике приняли участие студенты политехнического и педагогического колледжей, университета кооперации, экономики и права, техникума общественного питания. В городе отметили, что волонтеры за время пандемии соскучились по таким масштабным акциям.

На субботнике в Белгороде также была организована сцена, на которой выступили местные творческие коллективы. Для участников субботника предусмотрели питание, чай, передает «360».

17 апреля власти столицы подвели итоги общегородского субботника. В нем приняли участие почти миллион человек: коммунальщики, студенты и просто неравнодушные люди.