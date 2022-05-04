Почти 100 студентов стали стажерами предприятий микроэлектроники технополиса «Москва»

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С начала 2022 года 96 студентов ведущих технологических вузов и колледжей столицы отправились на стажировку на предприятия микроэлектронной промышленности «Технополиса «Москва». Об этом в среду, 4 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Ведущий кластер особой экономической зоны Москвы — кластер микроэлектроники и оптики, в который входят свыше 30 компаний, — активно привлекает молодые кадры. С начала этого года на его предприятиях устроились на стажировку 96 студентов различных вузов и колледжей, — рассказал Овчинский.

Наиболее востребованными специальностями в кластере глава департамента назвал инженеров-конструкторов, проектировщиков и разработчиков, программистов и технологов. На стажировку в ОЭЗ Москвы устроились учащиеся Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского энергетического института, Национального исследовательского университета «МИЭТ», Московского авиационного института, Российского университета транспорта (МИИТ), Российской международной академии туризма, Московского государственного образовательного комплекса, колледжа «Подмосковье», политехнического колледжа № 50 и ряда других учебных учреждений, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сотрудники технополиса «Москва» получили благодарность за реализацию крупных индустриальных проектов, ввод в эксплуатацию новых площадей, освоение технологий, разработку новой продукции и другие важные достижения.