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Пенсионер приобрел «старинные» монеты и лишился 250 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Пенсионер приобрел «старинные» монеты и лишился 250 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
2-я Институтская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Пожилой мужчина приобрел «старинные» монеты и лишился крупной суммы денег. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, на улице к 65-летнему пенсионеру подошли двое неизвестных с предложением приобрести у них старинные монеты по низкой стоимости. Они также пояснили, что якобы нашли их в ходе строительных работ. Пенсионер заинтересовался и купил 145 монет за 250 тысяч рублей. Деньги мошенникам он переедал наличными.

Однако потом мужчина стал сомневаться в подлинности приобретенного антиквариата и обратился к специалисту. Тот подтвердил, что монеты являются поддельными и не представляют никакой ценности.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Обманутый покупатель обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали одного из злоумышленников на 2-й Институтской улице. Им оказался 38-летний приезжий, полученных денег при себе он не имел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров и потеряли более 100 миллионов рублей. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернутся.

Пенсионеры Деньги Мошенничество
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