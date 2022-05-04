Женщина зарезала своего супруга после бытовой ссоры
Женщина убила своего супруга после бытовой ссоры. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, инцидент произошел в городе Пушкино. Супруги находились дома. В какой-то момент между ними возник конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им мужа. Ранение пришлось в область над ключицей. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Позже женщину задержали. В ходе проведенного допроса она признала вину и рассказала следователям подробности трагедии.
Врадий добавила, что по ходатайству следователя суд арестовал 51-летнюю обвиняемую.
Также 4 мая стало известно о еще одном убийстве. Житель Санкт-Петербурга зарезал своего знакомого из столицы в ходе конфликта на почве ревности.