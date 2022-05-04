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Женщина зарезала своего супруга после бытовой ссоры

Елена Самойлова
Происшествия
Женщина зарезала своего супруга после бытовой ссоры
нож

Женщина убила своего супруга после бытовой ссоры. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в городе Пушкино. Супруги находились дома. В какой-то момент между ними возник конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им мужа. Ранение пришлось в область над ключицей. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Позже женщину задержали. В ходе проведенного допроса она признала вину и рассказала следователям подробности трагедии.

Врадий добавила, что по ходатайству следователя суд арестовал 51-летнюю обвиняемую.

Также 4 мая стало известно о еще одном убийстве. Житель Санкт-Петербурга зарезал своего знакомого из столицы в ходе конфликта на почве ревности.

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