Житель Санкт-Петербурга зарезал москвича из-за ревности

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Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

Житель Санкт-Петербурга зарезал своего знакомого из столицы. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 3 мая погибшего обнаружили в квартире на улице Широкой на северо-востоке столицы. Мужчина скончался от множественных ранений в шею и спину, об этом свидетельствовали следы на его теле.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга, вскоре мужчина был задержан. На допросе он признал вину и пояснил, что они с потерпевшим сильно поругались на почве ревности.

— С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детально показал, как совершил преступление, — рассказала Иванова.

Она добавила, что следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы.

29 апреля сообщалось, что суд оставил в силе приговор для убийцы стюардессы.

Напомним, убийство произошло еще летом 2019 года. В тот вечер мужчина нашел в телефоне возлюбленной переписку с друзьями мужского пола, из-за этого между ними начался конфликт, во время которого он задушил девушку.

Затем он отнес тело в ванну и включил воду, закрыв отверстие слива. В 2021 году мужчине было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.