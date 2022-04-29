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Суд оставил в силе приговор для убийцы стюардессы

Елена Самойлова
Происшествия
Суд оставил в силе приговор для убийцы стюардессы
Фото: СК РФ

Московский городской суд оставил в силе приговор для Н. Енина, который отбывает наказание за убийство стюардессы в 2019 году. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник «ВМ» рассказал, что накануне прошло рассмотрение апелляционных жалоб на приговор об аресте Енина. Суд оставил приговор без изменения, жалобы — без удовлетворения.

Напомним, убийство произошло еще летом 2019 года. Возлюбленная Енина работала стюардессой. После того как она вернулась из рейса, они заселились в отель в Новой Москве.

В тот вечер Енин нашел в ее телефоне переписку с другими мужчинами, из-за этого между ними начался конфликт, во время которого он задушил ее. Затем он отнес тело в ванну и включил воду, закрыв отверстие слива.

В 2021 году мужчине было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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