В Царицыне проведут капитальный ремонт детской музыкальной школы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В детской музыкальной школе № 4 в Царицыне проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Школа находится по адресу улица Бехтерева, д. 13, корп. 3, район Царицыно. В рамках капитального ремонта там произведут наружные работы, ремонт фасадов с оштукатуриванием и окрашиванием, установят новые оконные блоки и наружные двери. Входные группы также будут обновлены, здесь заменят козырьки и покрытия крылец.

Перегородки внутри здания заменят на кирпичные и те, что сделаны из гипсовых плит. Также будут установлены ограждения лестниц и новые двери, говорится в сообщении.

Капитальный ремонт детской музыкальной школы включает в себя много других планов по модернизации внутреннего пространства учреждения.

В поселении Щаповское Троицкого административного округа Москвы собираются построить детскую школу искусств. Об этом в конце апреля сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В трехэтажном здании смогут проходить обучение 750 учеников. Участок для будущего образовательного учреждения расположен недалеко от школы № 2075. Площадь объекта составляет около шести тысяч квадратных метров.