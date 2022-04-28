Детская школа искусств появится в столичном поселении Щаповском

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

В поселении Щаповском Троицкого административного округа Москвы собираются возвести детскую школу искусств. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Строительство отдельного здания позволит удовлетворить потребности населения в обучении детей музыкальным, хореографическим и изобразительным видам искусства. Общая площадь школы составит более 6,5 тысячи квадратных метров, — рассказала она.

В трехэтажном здании смогут проходить обучение 750 учеников. Участок для будущего образовательного учреждения расположен недалеко от школы № 2075. Площадь объекта составляет около шести тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что производственный комплекс собираются возвести в промышленной зоне на Ферганской улице. Появление нового предприятия создаст дополнительные рабочие места для москвичей. Строительство предлагается вести за счет инвестора.

Участок площадью около 0,33 гектара расположен по адресу Сормовский проезд.

Помимо этого, в Центральном административном округе Москвы собираются построить два корпуса новых общежитий для студентов ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет).

Данный участок будет расположен по адресу улица Россолимо, владение 11.