МИД обвинил США в срыве участия делегации РФ в заседании комитета ООН по информации

Фото: МИД РФ

США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета Организации объединенных наций (ООН) по информации. Об этом в среду, 4 мая, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

— Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет, — отметил Полянский.

По его словам, запросы на визы были поданы заблаговременно.

Кроме того, в столице считают такую ситуацию недопустимой и призывают Секретариат ООН не допускать подобного в дальнейшем.

В свою очередь представитель генерального секретаря организации Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик отметил, что допуск в штаб-квартиру ООН необходим всем, кто направляется туда по работе, передает РИА Новости.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза и ряда недружественных стран. Закон предусматривает приостановление действия соглашения между РФ и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России и союза. Изменения также коснутся аналогичных соглашений между РФ и Данией, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией.