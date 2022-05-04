Какие продукты опасно есть

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Трансжиры, сахар, соль, консерванты и промышленные добавки — такие продукты наносят наибольший вред человеку. Кроме того, вредна для здоровья неправильная обработка пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, опасность для человека представляют трансжиры, которые могут образовываться разными путями.

— Опасны все гидрогенизированные жиры: когда берется любое растительное масло, кроме пальмового (и то его частично гидрогенизируют), и из жидкого делается твердым. Второй путь: когда мы жарим, особенно, когда начинается дымление. У каждого масла есть своя точка дымления. Льняное масло и вообще все нерафинированные масла очень быстро начинают дымить и становятся канцерогенными, — пояснила врач.

Диетолог отметила, более устойчивыми к нагреванию являются рафинированные масла: для жарки лучше выбирать именно их. Топленое масло будет еще более стойким к нагреву, заметила эксперт.

При нагреве масел выделяется опасный канцероген, вызывающий рак, предупредила Соломатина.

— В маслах, особенно когда они дымятся, образуется акриламид — канцероген, вызывающий мутации и разрушения клетки. Если все это добирается до ядра, клетка перестает сама себя убивать и начинает бесконтрольно делиться — начинается онкология. Клетка начинает «путешествовать» по организму, дочерние клетки оседают в других частях тела — это уже метастазы, которые буквально человека «съедают», — рассказала диетолог.

Консерванты, красители и усилители в пище вызывают образование так называемых свободных радикалов, разрушающих клетки организма. Это один из механизмов старения и заболевания, уточнила собеседница «ВМ».

Переизбыток сахара также опасен для организма, отметила диетолог.

— Добавленный сахар содержится в конфетах, печенье, белой муке, обработанных крупах. Мы просто не можем это количество энергии израсходовать: за мамонтами не бегаем, от диких зверей не спасаемся. Сахар остается в кровяном русле и фактически разъедает эндотелий сосудов, вызывает микровоспаления. Организм пытается это как-то «залепить» холестерином, который в воспаленной печени синтезируется неправильно. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая может привести к инфаркту и инсульту, — предупредила врач.

Не менее вредно для человека слишком большое количество соли, заметила Соломатина. Без вреда для здоровья можно употреблять в день не более трех с половиной граммов соли, а гипертоникам — еще меньше. При этом нужно учитывать, что много скрытой соли содержится в сосисках, колбасах, сырах, соусах и других продуктах. Переизбыток соли задерживает жидкость в организме, повышает давление и может вызвать рак желудка, подытожила диетолог.