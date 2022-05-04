Какие ошибки «убивают» коробку передач

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Неправильное обращение с педалью сцепления и ручкой переключения передач может снизить срок службы деталей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Юрий Урюков.

Как отметил специалист, на механической коробке передач важно правильно нажимать педаль сцепления.

— Когда сцепление включается очень резко (человек бросает педаль), это приводит к ударным нагрузкам на детали коробки передач. Если, наоборот, человек отпускает педаль слишком долго, то сцепление пробуксовывает и, что называется, «горит». И то, и другое не способствует долгой жизни всего узла, — заметил Урюков.

Собеседник «ВМ» пояснил, что не до конца выжатая педаль сцепления также снижает ресурс коробки передач. Кроме того, если при остановке на светофоре продолжать нажимать педаль сцепления, будет быстрее изнашиваться выжимной подшипник. Однако на современных автомобилях такие детали достаточно надежны, подчеркнул специалист.

Необходимо правильно обращаться с задней передачей, заметил Урюков.

— Включать ее можно только на полностью остановленном автомобиле. Поскольку синхронизатора на большинстве автомобилей на задней передаче нет, нужно остановиться, включить заднюю передачу, и уже тогда продолжать движение. Если поспешить и этого не сделать, мы услышим хруст и удары в коробке, и вообще неизвестно, сколько она протянет, — рассказал собеседник «ВМ».

Ошибочное включение передачи также может повлечь ряд проблем, предупредил Урюков. Если вместо третьей или пятой передачи включить первую, то возможен перекрут двигателя вплоть до капитальной поломки на месте. В обратной ситуации, когда вместо второй передачи человек включает четвертую, двигатель может заглохнуть. К большим проблемам это не приведет, однако, если автомобиль заглохнет в плотном потоке, может произойти ДТП, предупредил эксперт.

Повредить можно и автоматическую коробку передач, заметил специалист.

— «Убить» современный «автомат» в процессе движения газом и тормозом практически невозможно, но можно «прикончить» коробку при перемене направления движения или при долгом буксовании и движении по вязкому покрытию (песок, снег или грязь). Что касается переключения на задний ход, здесь также надо дождаться полной остановки и потом уже переключаться. В современных коробках селектор не связан с коробкой передач и электроника защищает коробку, не давая включить передачу, когда коробка к этому не готова. Но лучше не доводить до срабатывания такой защиты, — уверен Урюков.

По словам специалиста, на автоматической коробке не имеет смысла включать нейтральную передачу: это не влияет на срок службы компонентов. Современные автомобили сами переводят машину на нейтральную передачу при длительной остановке, заключил автоэксперт.