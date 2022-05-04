Дом по реновации в Красносельском районе введут в эксплуатацию в 2023 году

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В следующем году в Красносельском районе столицы в эксплуатацию введут дом по программе реновации. Об этом в среду, 4 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания, — рассказал он.

Новостройка рассчитана на 166 квартир с улучшенной отделкой, она будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 2/1. Дом будет состоять из четырех секций переменной этажности. На первых нежилых этажах будут расположены магазины, салоны и другие точки услуг для жильцов. Фасады обещают облицевать клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров, а входные группы планируют оформить витражным остеклением. При строительстве дома особое внимание уделят удобству маломобильных граждан, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее в среду стало известно, что с начала года в Москве началось строительство 20 домов по программе реновации. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.