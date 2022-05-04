Телефонный мошенник похитил у московской пенсионерки 22 тысячи рублей

Фото: МВД

Телефонный мошенник похитил у столичной пенсионерки 22 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве в среду, 4 мая.

По данным ведомства, 75-летней москвичке позвонил неизвестный. Он представился арендатором гаража, объявление об аренде которого сын потерпевшей опубликовал в интернете. Звонивший предложил пенсионерке оплатить аренду сразу за несколько месяцев, на что та согласилась.

После этого, следуя инструкциям мошенника, женщина назвала ему номер банковской карты, а после продиктовала код из смс-уведомлений. Затем пенсионерка пошла в банк, где дистанционно перевела на два номера телефона деньги. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию.

Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемых.

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут. Предварительно установлено, что причиненный материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.