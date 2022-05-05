«Реал» разбил «Манчестер сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

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Испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» испанцы победили в дополнительном времени со счетом 3:1. Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Так он стал первым игроком в истории клуба, который сумел забить семь и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Среди хозяев особенно отличился дублем Родриго (90, 90+1). Еще один мяч забил в пенальти на 95 минуте Карим Бензема.

Теперь испанцам предстоит встреча с «Ливерпулем» в Париже 28 мая.

21 апреля стало известно, что на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» назначен Эрик тен Хаг. Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года, он предполагает возможность продления при согласии сторон.

Тренер возглавит «красных дьяволов» по окончании текущего сезона. По словам футбольного директора клуба Джона Мертоу, тен Хаг — один из самых успешных и ярких тренеров, который отличается атакующим и привлекательным стилем футбола.