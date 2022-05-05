Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара

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Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета. Об этом рассказала биолог Ирина Мальцева.

— Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не был, — объяснила она.

По словам биолога, именно в этом и заключается основная опасность сахарозаменителей. Чем больше образовывается избыточного инсулина в организме — тем выше шанс нарушения обмена веществ. Это может привести к невосприимчивости к инсулину, а после и к диабету второго типа, передает РИА Новости.

До этого эксперты назвали семь привычек, приводящих к набору лишнего веса. Уточняется, что, отказавшись хотя бы от некоторых из них, можно похудеть. Так, плотный ужин, употребление шоколада на ночь, слишком поздние тренировки и вино перед сном — в списке привычек, которые неминуемо приведут к ожирению.

Стало известно, что витамин Е помогает в снижении веса, а также борется с провоцирующими ожирение болезнями. Ожирение способствует окислительным процессам в организме, которые приводят к развитию рака, диабета, атеросклероза и болезни Альцгеймера.