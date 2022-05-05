Посольство в США: Америка понимает последствия антироссийских санкций

Фото: Unsplash

Давление США не достигнет целей, укрепление рубля говорит об устойчивости российского финансового сектора и экономики в целом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне в четверг, 5 мая.

— Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран, — говорится в заявлении посольства.

В посольстве также подчеркнули, что в США признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят только к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.