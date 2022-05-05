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Московский завод зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск на 19 процентов

Антон Махов
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Московский завод зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск на 19 процентов
Фото: Полина Наседкина, Вечерняя Москва

Столичный производитель зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск продукции на 19 процентов к концу 2022 года. Об этом в среду, 4 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Модернизация будет проведена в рамках проекта «Производительность труда».

— Национальный проект «Производительность труда» помогает предприятиям не только оптимизировать производственные процессы, но и решать проблемы поставок импортного сырья и деталей, перенастраивать производственные линии для работы с отечественными комплектующими. В ходе его реализации компания планирует полностью заменить на российские аналоги импортную составляющую готовых изделий, доля которых в производстве ранее составляла около 30 процентов, — заявил Пуртов.

В этом году участниками проекта «Производительность труда» станут 109 предприятий, 561 компания получит поддержку за три года. Участникам предвещают рост производительности труда не менее 5 процентов в год.

Помимо этого, до конца 2022 года планируется установка еще 250 новых электрозаправочных станций (ЭЗС). Об этом рассказала руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская.

Производство Электромобили Зарядные станции
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