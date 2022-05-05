Капитальный ремонт более 40 поликлиник завершен в Москве

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В Москве продолжаются работы в рамках масштабной программы модернизации городских поликлиник по новому стандарту. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 5 мая.

— Во время капремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. Здесь устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое оборудование, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что работы проводятся в 88 зданиях и завершены в 41 здании — 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике.

Во время капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой: маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое. А главное отличие нового стандарта — удобная навигация.

Во всех обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 апреля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство объектов здравоохранения в Москве продолжается по плану. До конца года в городе возведут 16 поликлиник по новому стандарту.