Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Капитальный ремонт более 40 поликлиник завершен в Москве

Александр Афонин
Город
Капитальный ремонт более 40 поликлиник завершен в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве продолжаются работы в рамках масштабной программы модернизации городских поликлиник по новому стандарту. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 5 мая.

— Во время капремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. Здесь устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое оборудование, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что работы проводятся в 88 зданиях и завершены в 41 здании — 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике.

Во время капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой: маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое. А главное отличие нового стандарта — удобная навигация.

Во всех обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 апреля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство объектов здравоохранения в Москве продолжается по плану. До конца года в городе возведут 16 поликлиник по новому стандарту.

Строительство модернизация Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте