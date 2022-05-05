Два участка промзоны Кунцево реорганизуют

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кунцевская улица Карта всех событий

В бывшей промзоне Кунцево возведут профессиональный колледж и городской архив в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В преобразование участка бывшей промзоны Кунцево вложат более 34 миллиардов рублей. Здесь появится свыше 4,5 тысячи рабочих мест, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что работы проведут на участке площадью более 21 гектара. В редевелопмент территории инвестируют более 34 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городской бюджет будет ежегодно поступать около 1,6 миллиарда рублей.

Всего в промзоне реорганизуют два участка. Первый расположится между улицами Молодогвардейской и Ивана Франко.

Второй участок расположен возле МКАД между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, всего по проекту планируется возвести свыше 268 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них боле 168 тысяч квадратных метров займут высокотехнологичные предприятия, а 100 тысяч — под общественно-деловую застройку, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 стало известно, что в столице будет проведена реорганизация еще трех заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы». Участки расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино.