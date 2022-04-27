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Ефимов: Одобрены проекты комплексного развития еще трех территорий

Араз Салехов

Город
Ефимов: Одобрены проекты комплексного развития еще трех территорий
Фото: Пресс-служба

В столице будет проведена реорганизация еще трех заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы». Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участки расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. В новых индустриальных кварталах появится свыше 11 тысяч новых рабочих мест. Вложения в редевелопмент территорий составят 158 миллиардов рублей, а поступления в бюджет — 4,2 миллиарда рублей в год, — отметил он.

Заммэра добавил, что в общей сложности в городе преобразуют 64 гектара неэффективно используемых городских земель Проекты их комплексного развития одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что за первый квартал текущего года рост объема закупок на портале поставщиков составил 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Уточняется, что в этом году на портале поставщиков проведено 132,4 тысячи закупок на сумму 20,7 миллиарда рублей. При этом 40 процентов закупок в начале этого года пришлось на заказчиков из столицы.

Помимо этого, Владимир Ефимов рассказал, что для столичных бизнесменов самой популярной услугой на mos.ru в имущественно-земельной сфере стал сервис сверки финансово-лицевых счетов.

С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95 процентов из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов.

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