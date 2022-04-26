Ефимов: Рост объема закупок на портале поставщиков составил более 25 процентов

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За первый квартал 2022 года рост объема закупок на портале поставщиков составил 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Портал поставщиков успешно обновляется и развивается. В прошлом году за аналогичный период было проведено 118,1 тысячи закупок объемом 16,5 миллиарда рублей. Благодаря порталу заказчики из Москвы и других регионов могут получать необходимую продукцию и заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса со всей страны, — рассказал он.

Уточняется, что в этом году на портале поставщиков проведено 132,4 тысячи закупок на сумму 20,7 миллиарда рублей. При этом 40 процентов закупок в начале этого года пришлось на заказчиков из столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что для столичных предпринимателей самой популярной услугой на mos.ru в имущественно-земельной сфере стал сервис сверки финансово-лицевых счетов.

С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95 процентов из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов.

Помимо этого, заммэра рассказал, что свыше 130 столичных компаний обратились к сервису подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов в Москве.

По его словам, сервис получил свою востребованность из-за разрыва кооперационных цепочек между московскими и иностранными производителями, из-за которого заводы начали искать необходимое сырье и комплектующие внутри страны.