Битцевский лес оборудуют местами для отдыха и занятий спортом

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Россия, Москва, Тютчевская аллея Карта всех событий

В Битцевском лесу оборудуют четыре скейт-парка и два памп-трека. Они появятся на территориях четырех рекреационных центров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 мая.

Строительство планируется на месте гаражно-строительных кооперативов.

— Много лет гаражи, стоящие возле Битцевского леса на земельных участках, которые ранее были его частью, захламляли территорию, портили чудесный вид и мешали свободному проходу жителей в парк. Но так больше не будет: преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а эти территории вновь станут общими и доступными для всех, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Площадки появятся на окраине парка. Скейт-парк площадью 495 квадратных метров планируют создать в рекреационном центре под Севастопольским путепроводом в районе Ясенево.

Еще один скейт-парк площадью 2400 квадратных метров расположится в спортивном кластере рядом с детским парком в Сумском проезде. Помимо этого, появится памп-трек площадью 1700 квадратных метров.

На территории рекреационного центра «Зеленый бульвар» в Чертанове Южном около станции метро «Улица Академика Янгеля» оборудуют скейт-парк площадью 2500 квадратных метров и памп-трек — 1480 квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столице открылся скейт-сезон. Покататься на самокатах, скейтбордах, роликах и трюковых велосипедах можно в 16 зонах отдыха.