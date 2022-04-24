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Москвичам рассказали, в каких парках можно открыть скейт-сезон

Юлия Курганова

Город
Москвичам рассказали, в каких парках можно открыть скейт-сезон
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В столичных парках открылся скейт-сезон. Покататься на самокатах, скейтбордах, роликах и трюковых велосипедах можно в 16 зонах отдыха, таких как парки «Красная Пресня», «Митино», «Сокольники», Парк Горького, Перовский парк и других. Большинство площадок можно посещать круглосуточно.

Одно из самых популярных у москвичей мест для катания находится в парке имени Ю.М. Лужкова. Роллердром построен из бетона и подходит как для начинающих скейтеров, так и для профессиональных спортсменов. На нем установлены фигуры разной высоты и сложности. Площадка расположена у северного входа в парк.

В парке у Джамгаровского пруда зона для катания на самокатах, скейтбордах и роликах находится недалеко от входа. Современный и удобный скейт-парк появился здесь в прошлом году. Площадка оборудована рампами разной конфигурации, рейлами и другими приспособлениями для выполнения прыжков и трюков.

В Парке Горького круглосуточный скейт-парк находится между музеем современного искусства «Гараж» и культурно-спортивным центром. Бетонное покрытие этой площадки идеально подходит для катания на досках и BMX-велосипедах.

Также райдеры оценят небольшой деревянный спот в парке «Митино». Любители покататься на досках, роликах и самокатах найдут там грайнд-боксы для выполнения трюков со скольжением, рейлы и различные типы фан-боксов и других сооружений для катания.

В скейт-парке в «Сокольниках» тренировки можно не прекращать и в дождливую погоду. Площадка разделена на две зоны. Первая находится под гигантским навесом, вторая — под открытым небом. Обе зоны подходят для катания на скейтбордах, роликах, ВМХ-велосипедах и самокатах.

Одна из самых крупных и функциональных скейт-зон Ferma ждет жителей Москвы ежедневно с 09:00 до 22:00 в Перовском парке. Площадка находится недалеко от стадиона «Локомотив-Перово».

Площадка в парке «Красная Пресня» вписана в природный ландшафт, ее возвышенности и склоны имитируют окружающую местность. Некоторые фигуры с абсолютной точностью повторяют уличные скейтерские препятствия. Для спортсменов установлены шесть трамплинов, разгонки, мини-рампы, бэнк и другие фигуры для выполнения прыжков и трюков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году в Москве станет в полтора раза больше средств индивидуальной мобильности. Еще в 2018 году в столице было 7,3 тысячи прокатных самокатов и велосипедов. При этом в 2021 году количество средств индивидуальной мобильности достигло 32,5 тысячи.

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