Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Длина маршрута составит семь километров. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Бессмертный полк — это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сбор участников начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Шествие стартует в 15:00. Москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Ожидается, что к акции присоединится более миллиона человек.

В день проведения акции станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» будут закрыты, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

22 апреля стало известно, что москвичи могут напечатать портрет к шествию «Бессмертного полка» в офисах «Мои документы». Сотрудники столичных центров госуслуг «Мои документы» помогут жителям города составить анкету ветерана.