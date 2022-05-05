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«Никому не нужны»: Шахназаров высказался о покинувших Россию артистах

Полина Долганова
Общество
«Никому не нужны»: Шахназаров высказался о покинувших Россию артистах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что те артисты, которые покинули Россию с начала спецоперации, никому не нужны.

По его словам, никто из покинувших страну деятелей культуры не пользуется большой популярностью у публики.

— Все, кого называют звездами, никому не нужны особо. Я понимаю, что после Октябрьской революции уезжали многие, например, Бунин, Бердяев и другие. Это действительно были крупные фигуры, а в настоящее время таких я не наблюдаю, — сказал Шахназаров в интервью «Народным Новостям».

Накануне бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров подверг жесткой критике журналистку Маргариту Симоньян за слова в адрес телеведущего Максима Галкина. Он заметил, что журналистка ведет себя, как «похабная бабка». Он также задался вопросом, как дети Галкина и Аллы Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.

Недавно стало известно, что Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. По словам Симоньян, всем известно, что Галкин женился на Пугачевой ради карьеры и денег. Журналистка также заявила, что Галкин имеет нетрадиционную ориентацию и об этом якобы знают все.

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