Сергунина: На ВДНХ подготовили праздничную программу к 9 Мая

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Празднование 77-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на ВДНХ с 6 по 10 мая. Посетителей выставки ждут концерты, театрализованные представления, спектакли, выставки и экскурсии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 5 мая.

— В этом году темой мероприятий будет искусство — его созидательная сила во все времена помогала людям сплотиться. Основные события программы состоятся 9 мая. Кульминацией станет большой концерт у фонтана «Дружба народов» и салют, — рассказала она.

По словам Сергуниной, с 6 мая на Центральной аллее ВДНХ можно будет посетить фотовыставку «Когда музы не молчали». Ее организовали ВДНХ и Главное архивное управление Москвы. В экспозиции представят 24 фотоработы времен Великой Отечественной войны, на которых запечатлены разные моменты из культурной жизни того времени.

С 7 по 10 мая гостей Музея кино ждет серия кинопоказов военно-патриотических фильмов. Также в праздники пройдут тематические экскурсии. Так, с 7 по 10 мая в музее «Слово» будут проводить экскурсию «Летописи и дневники. О войне и мире».

В День Победы для гостей ВДНХ откроются тематические площадки, где можно будет послушать песни военных лет и принять участие в открытых занятиях и спортивных соревнованиях. Также в этот день с 14:00 до 15:00 посетители смогут принять участие в установлении всероссийского рекорда «Самая большая лента памяти». Ее длина составит 370 метров, а ширина — семь метров.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Также 9 мая перед павильоном № 1 разместится площадка «Заводской цех». Там выступит ансамбль, играющий на необычных инструментах, а также пройдут мастер-классы по чеканке памятных монет. И весь день праздника на площади Промышленности будет проходить патриотическая программа «И все-таки мы победили!». Там можно будет посетить интерактивные выставки.

С 17:00 до 18:30 свою праздничную программу на площади Промышленности представит Московский музыкальный театр «Геликон-опера». А в 22:00 из разных точек на территории ВДНХ можно будет посмотреть праздничный салют.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.