Центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на практический лекторий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специализированный центр занятости «Моя карьера» пригласил жителей столицы на практический лекторий по теме «Каналы продвижения». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 мая.

— Нашим клиентам мы предлагаем тренинги и модульные обучающие программы, включающие практические занятия. Они помогают развить предпринимательский потенциал и получить необходимые знания для открытия своего дела, — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Член ассоциации спикеров СНГ и комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Ирина Пенина познакомит участников лектория с основными маркетинговыми инструментами и каналами продвижения бизнес-проектов.

Помимо этого, москвичи получат практические советы по настройке таргетированной и контекстной рекламы, а также о способах выхода на маркетплейсы.

Мероприятие состоится 12 мая в центре занятости «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Начало в 14:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне центр занятости «Моя карьера» анонсировал летние проекты для столичных подростков. Более 2,5 тысяч юных москвичей узнают все о самых актуальных профессиях, научатся работать в команде, получат знания, необходимые для успешного построения будущей карьеры.